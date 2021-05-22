Леклер выиграл поул на Гран-при Монако
В Монте-Карло завершилась квалификация Гран-при Монако. По итогам заездов лучшее время продемонстрировал гонщик Ferrari Шарль Леклер. Монегаск возлагал большие надежды на этап в Монако.
В третьей практике Мик Шумахер сильно разбил болид Haas и не участвовал в борьбе за поул.
Квалификация. Гран-при Монако
1. Шарль Леклер (Ferrari) – 1.10,346
2. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0,230
3. Валттери Боттас (Mercedes) +0,255
4. Карлос Сайнс (Ferrari) +0,265
5. Ландо Норрис (McLaren) +0,274
6. Пьер Гасли (Alpha Tauri) +0,554
7. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0,749
8. Себастьян Феттель (Aston Martin) +1,073
9. Серхио Перес (Red Bull) +1,227
10. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +1,433
Выбыли после второго сегмента:
11. Эстебан Окон (Alpine)
12. Даниэль Риккардо (McLaren)
13. Ланс Стролл (Aston Martin)
14. Кими Райкконен (Alfa Romeo)
15. Джордж Расселл (Williams)
Выбыли после первого сегмента:
16. Юки Цунода (Alpha Tauri)
17. Фернандо Алонсо (Alpine)
18. Николас Латифи (Williams)
19. Никита Мазепин (Haas)
20. Мик Шумахер (Haas)
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