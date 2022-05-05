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Леклер: «Я бы никогда не стал сбрасывать Mercedes со счетов, но они сталкиваются с большими проблемами»

Монегаск считает, что в нынешнем сезоне немецкой команде будет сложно принять участие в борьбе за титул
Автоспорт Формула-1
21:30
Леклер: «Я бы никогда не стал сбрасывать Mercedes со счетов, но они сталкиваются с большими проблемами»
Шарль Леклер / фото - Getty Images

Гонщик Ferrari Шарль Леклер считает, что в нынешнем сезоне Mercedes будет сложно принять участие в борьбе за титул.

Леклера цитирует портал Planet F1:

«Я бы никогда не стал сбрасывать Mercedes со счетов, ведь у них очень сильная команда, они неоднократно демонстрировали это в прошлом. Но также правда и в том, что с начала сезона они сталкиваются с большими проблемами, и на устранение которых потребуется еще какое-то время. Так что я не знаю. Может быть, в этом году они и не смогут побороться за титул. Но я вполне уверен, что в какой-то момент в этом сезоне они будут выигрывать гонки».

Шарль Леклер поделился мнением о перспективах Ferrari в нынешнем сезоне.

Рене Тер Велде
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