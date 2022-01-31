Лидер Alpha Tauri поделился мнением о трассе-дебютанте Формулы-1

У Гасли большие ожидания от Гран-при Майами

Фото: Twitter Alpha Tauri

Пилот Alpha Tauri Пьер Гасли рассказал о своих впечатлениях от визита на трассу в Майами, США, где в этом году впервые пройдет гонка Формулы-1 8 мая.



Трасса будет проложена в районе арены «Хард-рок стэдиум». Ее длина составит 5,41 километра, трек будет включать три потенциальные зоны DRS и 19 поворотов. Максимальная скорость оценивается в 320 км/ч.

Я был сильно впечатлен. Трасса выглядит здорово, особенно с учетом наличия двух длинных прямых. С точки зрения самых гонок и возможностей для обгонов все будет классно. Думаю, болельщикам понравится. Мне понравилось в Майами – это классный город. Было здорово приехать туда и погулять по городу. Все мои друзья и все болельщики с нетерпением ждут Гран-при Майами.

Напомним, что Гасли связывают с переходом в Mercedes.