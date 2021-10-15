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Лоуренс Стролл: «Два года в Williams стали для Лэнса настоящей пыткой»

Канадский миллиардер был недоволен положением сына в когда-то именитой команде
Автоспорт Формула-1
14:44
Лоуренс Стролл: «Два года в Williams стали для Лэнса настоящей пыткой»
Фото: Sky Sports

Владелец Aston Martin Лоуренс Стролл вспомнил о сезонах сына Лэнса Стролла в качестве пилота Williams. По словам канадского миллиардера, гонки за британский коллектив стали для Лэнса непростым испытанием. Отметим, что в составе Williams Лэнс впервые побывал на подиуме на Гран-при Азербайджана-2017.

Два сезона в Williams стали для моего сына настоящей пыткой. Когда ты привык побеждать в других сериях и классах, а потом постоянно финишируешь 18-м в чемпионате, такое сложно принять. Было очень важно предоставить Лэнсу шанс показать себя в более конкурентоспособной машине. Это удалось с Racing Point в 2019 году.

Мог ли Лэнс добиться большего в прошлом сезоне? Конечно. После Гран-при Италии он занимал четвертое место в чемпионате, но потом случился инцидент в Муджелло, за которым последовали столкновения с другими пилотами.

Напомним, что в следующем сезоне Формулы-1 планируется рекордное количество гонок и вдвое больше спринтов.

Источник: championat.com Олег Шумейко-младший
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