Лоуренс Стролл: «Два года в Williams стали для Лэнса настоящей пыткой»

Канадский миллиардер был недоволен положением сына в когда-то именитой команде

Фото: Sky Sports

Владелец Aston Martin Лоуренс Стролл вспомнил о сезонах сына Лэнса Стролла в качестве пилота Williams. По словам канадского миллиардера, гонки за британский коллектив стали для Лэнса непростым испытанием. Отметим, что в составе Williams Лэнс впервые побывал на подиуме на Гран-при Азербайджана-2017.



Два сезона в Williams стали для моего сына настоящей пыткой. Когда ты привык побеждать в других сериях и классах, а потом постоянно финишируешь 18-м в чемпионате, такое сложно принять. Было очень важно предоставить Лэнсу шанс показать себя в более конкурентоспособной машине. Это удалось с Racing Point в 2019 году. Мог ли Лэнс добиться большего в прошлом сезоне? Конечно. После Гран-при Италии он занимал четвертое место в чемпионате, но потом случился инцидент в Муджелло, за которым последовали столкновения с другими пилотами.

Напомним, что в следующем сезоне Формулы-1 планируется рекордное количество гонок и вдвое больше спринтов.