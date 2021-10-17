Лоуренс Стролл: «Надеюсь, Феттель останется в Aston Martin навсегда в какой-либо роли»

Себастьян Феттель / фото - planetf1.com

Владелец Aston Martin Лоуренс Стролл в подкасте Beyond the Grid заявил, что рассчитывает на четырехкратного чемпиона Формулы-1 Себастьяна Феттеля по окончании его гоночной карьеры.

Мы хотим снова выигрывать чемпионаты с Aston Martin. Наш путь займет не день, не месяц и даже не сезон. Потребуются годы, и Себастьян захотел стать частью этого, быть на передовой. Для Себастьяна это лишь начало нового путешествия. Надеюсь, он останется с нами навсегда в какой-либо роли».