Феттель: «Мик Шумахер помогает Haas двигаться вперед»
Лоуренс Стролл: «Надеюсь, Феттель останется в Aston Martin навсегда в какой-либо роли»
Владелец команды рассчитывает на четырехкратного чемпиона Формулы-1
Себастьян Феттель / фото - planetf1.com
Владелец Aston Martin Лоуренс Стролл в подкасте Beyond the Grid заявил, что рассчитывает на четырехкратного чемпиона Формулы-1 Себастьяна Феттеля по окончании его гоночной карьеры.
«Мы с Себастьяном давно знакомы. Он хорошо знал о моей страсти к команде и планах. Переход к Aston Martin – не только смена названия, а трансформация планов и направления развития. Мы наняли более 250 новых специалистов, и дело не только в количестве, но и в качестве.
Мы хотим снова выигрывать чемпионаты с Aston Martin. Наш путь займет не день, не месяц и даже не сезон. Потребуются годы, и Себастьян захотел стать частью этого, быть на передовой. Для Себастьяна это лишь начало нового путешествия. Надеюсь, он останется с нами навсегда в какой-либо роли».
Себастьян Феттель останется в составе Aston Martin в 2022 году.
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