Магнуссен заменит Мазепина в Haas

Датчанин вернется в американскую команду

Кевин Магнуссен / фото - Getty Images

Бывший пилот Формулы-1 Кевин Магнуссен вернется в чемпионат. Датчанин в следующем сезоне вновь будет выступать за Haas, где заменит покинувшего Формулу-1 Никиту Мазепина.

Магнуссен выступал за Haas с 2017 до 2020 года, но перед прошлым сезоном в американской команде приняли решение не продлевать с ним контракт. После ухода из Формулы-1 Магнуссен выступал в чемпионате спорткаров IMSA.

Haas сообщил о расторжении контракта с пилотом Никитой Мазепиным.