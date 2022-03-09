Haas при необходимости может пригласить Грожана или Магнуссена
Магнуссен заменит Мазепина в Haas
Датчанин вернется в американскую команду
Кевин Магнуссен / фото - Getty Images
Бывший пилот Формулы-1 Кевин Магнуссен вернется в чемпионат. Датчанин в следующем сезоне вновь будет выступать за Haas, где заменит покинувшего Формулу-1 Никиту Мазепина.
Магнуссен выступал за Haas с 2017 до 2020 года, но перед прошлым сезоном в американской команде приняли решение не продлевать с ним контракт. После ухода из Формулы-1 Магнуссен выступал в чемпионате спорткаров IMSA.
Haas сообщил о расторжении контракта с пилотом Никитой Мазепиным.
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