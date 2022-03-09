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Магнуссен заменит Мазепина в Haas

Датчанин вернется в американскую команду
Автоспорт Формула-1
09 марта 21:50
Магнуссен заменит Мазепина в Haas
Кевин Магнуссен / фото - Getty Images

Бывший пилот Формулы-1 Кевин Магнуссен вернется в чемпионат. Датчанин в следующем сезоне вновь будет выступать за Haas, где заменит покинувшего Формулу-1 Никиту Мазепина.

Магнуссен выступал за Haas с 2017 до 2020 года, но перед прошлым сезоном в американской команде приняли решение не продлевать с ним контракт. После ухода из Формулы-1 Магнуссен выступал в чемпионате спорткаров IMSA.

Haas сообщил о расторжении контракта с пилотом Никитой Мазепиным.

Рене Тер Велде
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Теги

Кевин Магнуссен Haas Никита Мазепин

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