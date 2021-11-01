Отец Ферстаппена не исключает, что Макс может провести всю карьеру в Red Bull
Макс – без пяти минут чемпион. Неутешительный для Хэмилтона прогноз на исход борьбы за титул
До конца сезона осталось пять Гран-при
1 ноября 18:02
Фото: The SportsRush
Текущий сезон Формулы-1 получается одним из самых интересных за последние семь лет. Наконец борьбу за титул ведут два пилота из разных команды и все еще неясно, кто же станет чемпионом.
Конечно же, речь идет о пилоте Red Bull Максе Ферстаппене и гонщике Mercedes Льюисе Хэмилтоне.
Букмекеры уверены, что Макс сумеет прервать гегемонию Льюиса и станет чемпионом мира. Коэффициент на такой исход 1,44, возможная победа в чемпионате Хэмилтона оценивается в 2,75.
В личном зачете Ферстаппен опережает Хэмилтона на 12 очков. До конца сезона остались пять Гран-при: Мексика, Бразилия, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ.
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