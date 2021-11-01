Макс – без пяти минут чемпион. Неутешительный для Хэмилтона прогноз на исход борьбы за титул

До конца сезона осталось пять Гран-при

Фото: The SportsRush

Текущий сезон Формулы-1 получается одним из самых интересных за последние семь лет. Наконец борьбу за титул ведут два пилота из разных команды и все еще неясно, кто же станет чемпионом.

Конечно же, речь идет о пилоте Red Bull Максе Ферстаппене и гонщике Mercedes Льюисе Хэмилтоне.

Букмекеры уверены, что Макс сумеет прервать гегемонию Льюиса и станет чемпионом мира. Коэффициент на такой исход 1,44, возможная победа в чемпионате Хэмилтона оценивается в 2,75.

В личном зачете Ферстаппен опережает Хэмилтона на 12 очков. До конца сезона остались пять Гран-при: Мексика, Бразилия, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ.