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Макс – без пяти минут чемпион. Неутешительный для Хэмилтона прогноз на исход борьбы за титул

До конца сезона осталось пять Гран-при
Автоспорт
1 ноября 18:02
Макс – без пяти минут чемпион. Неутешительный для Хэмилтона прогноз на исход борьбы за титул
Фото: The SportsRush

Текущий сезон Формулы-1 получается одним из самых интересных за последние семь лет. Наконец борьбу за титул ведут два пилота из разных команды и все еще неясно, кто же станет чемпионом.

Конечно же, речь идет о пилоте Red Bull Максе Ферстаппене и гонщике Mercedes Льюисе Хэмилтоне.

Букмекеры уверены, что Макс сумеет прервать гегемонию Льюиса и станет чемпионом мира. Коэффициент на такой исход 1,44, возможная победа в чемпионате Хэмилтона оценивается в 2,75.

В личном зачете Ферстаппен опережает Хэмилтона на 12 очков. До конца сезона остались пять Гран-при: Мексика, Бразилия, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Сергей Остапенко
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Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен

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