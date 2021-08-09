Ферстаппен: «Я быстрее Хэмилтона – абсолютно уверен в этом»
Марко: «Хэмилтон выбил Ферстаппена, а потом заявляет об опасном пилотировании Алонсо»
Советник Red Bull недоволен действиями стюардов
Льюис Хэмилтон / Фото: Twitter Mercedes
Советник Red Bull Хельмут Марко считает, что штрафы Себастьяна Феттеля и Льюиса Хэмилтона являются несоразмерными. Отметим, что на Гран-при Венгрии немца дисквалифицировали за недостаточное количество топлива в баке после финиша, а британцу выписали 10 секунд за контакт с Максом Фертстаппеном, который привел к вылету нидерландца.
Феттеля дисквалифицировали, потому что в баке осталось недостаточно топлива. Нужно обсудить, как соотносятся штрафы между собой. Очевидно, по какой причине Феттель израсходовал почти все топливо: оно было рассчитано, исходя из обычных условий, а потом он просто потратил больше в борьбе с Оконом. В такой ситуации ни один пилот не экономит бензин. Как это можно сравнить с ошибкой Хэмилтона?
А потом Хэмилтон заявляет, что Фернандо Алонсо пилотирует опасно. Он (Алонсо) выступил потрясающе, отлично защищался. И мы слышим такое от человека, который гонкой ранее выбил конкурента.
Напомним, что семикратный чемпион ушел на летний перерыв лидером личного зачета.