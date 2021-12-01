Марко: «В Mercedes ломается только Боттас, а вот с Хэмилтоном ничего подобного не случается»

Спортивный консультант Red Bull заявил, что Ферстаппен потерял 50 очков не по своей вине

Хельмут Марко / Фото: thepaddockmagazine.com Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко эмоционально отреагировал на вопрос журналиста о борьбе за чемпионский титул между Максом Ферстаппеном и пилотом Mercedes Льюисом Хэмилтоном. Слова Марко приводит Racingnews365: «Пожалуйста, оставьте меня в покое с этими расчетами! Или мне вам напомнить о 50 очках, которые Макс потерял не по своей вине? В Mercedes ломается только Валттери Боттас. А вот с Хэмилтоном никогда ничего не случается». За два Гран-при до конца сезона-2021 Ферстаппен опережает Хэмилтона на восемь очков в зачете пилотов.





Сергей Остапенко