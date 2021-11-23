Mercedes вовремя проявил хладнокровность – и Хэмилтон почти догнал Ферстаппена в борьбе за титул
Марко: «В обычных обстоятельствах Ферстаппен уже оформил бы титул»
Советник Red Bull надеется, что события этапов в Баку, Сильверстоуне и Будапеште не лишат пилота чемпионства
Ферстаппен и Хэмилтон / Фото: FIA
Советник Red Bull Хельмут Марко
поделился мнением о борьбе за чемпионство:
Мы не сдаемся. В этом году гонки часто складывались не так, как ожидалось. На бумаге нам лучше подходила трасса в Бразилии, а в Остине ждали победы Mercedes, но выиграли мы.
Макс потерял очки в Баку, Сильверстоуне и Будапеште. В обычных обстоятельствах мы бы уже оформили титул. Теперь нужно отыгрываться. Но если не справляешься с давлением, такая работа не для тебя.
После Гран-при Катара Макс Ферстаппен опережает Льюиса Хэмилтона на 8 очков.
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