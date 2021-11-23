Марко: «В обычных обстоятельствах Ферстаппен уже оформил бы титул»

Ферстаппен и Хэмилтон / Фото: FIA

Советник Red Bull Хельмут Марко поделился мнением о борьбе за чемпионство:



Макс потерял очки в Баку, Сильверстоуне и Будапеште. В обычных обстоятельствах мы бы уже оформили титул. Теперь нужно отыгрываться. Но если не справляешься с давлением, такая работа не для тебя.