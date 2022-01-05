Машина литовского экипажа попала в страшную аварию с переворотами в воздухе. Видео

К счастью, пилот и штурман не пострадали

Фото: motorsport.com

Литовский пилот Бенедиктас Ванагас попал в жуткую аварию на четвертом спецучастке ралли-марафона Дакар. Машина литовца подлетел на трамплине и совершила несколько переворотов в воздухе.

В результате аварии пилот и штурман не пострадали. Автомобиль не смог продолжить прохождение спецучастка.

Результаты четвертого этапа ралли-марафона Дакар.