Нассер Аль-Аттия победил в классе внедорожников на четвертом этапе ралли Дакар
Машина литовского экипажа попала в страшную аварию с переворотами в воздухе. Видео
К счастью, пилот и штурман не пострадали
17:44
Фото: motorsport.com
Литовский пилот Бенедиктас Ванагас попал в жуткую аварию на четвертом спецучастке ралли-марафона Дакар. Машина литовца подлетел на трамплине и совершила несколько переворотов в воздухе.
В результате аварии пилот и штурман не пострадали. Автомобиль не смог продолжить прохождение спецучастка.
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