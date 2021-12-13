Маси может лишиться своей должности из-за решений во время Гран-при Абу-Даби

Гоночный директор Формулы-1 повлиял на исход чемпионской борьбы

Фото: The New York Times

Гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси может лишиться своего поста, сообщает The Sun.

Все из-за непоследовательных решений во время Гран-при Абу-Даби. Так, на последних кругах дистанции Маси сначала запретил круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем, за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции, дал разрешение на это.

Как итог – Макс Ферстаппен сумел обогнать Льюиса Хэмилтона на последнем круге и стал новым чемпионом Формулы-1.