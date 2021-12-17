Масса: «Вполне могу себе представить, как себя сейчас чувствует Хэмилтон»

Бразилец вспомнил 2008 год

Фото: F1i.com

Вице-чемпион Формулы-1 в 2008 году Фелипе Масса, говоря о драматической развязке борьбы за титул в этом сезоне, заявил, что вполне может представить, как себя чувствует Льюис Хэмилтон. Слова бразильца приводит Planet F1:

«Вполне могу себе представить, как себя сейчас чувствует Льюис. Да, это очень похоже на то, через что я прошел в 2008 году. Думаю, что в данный момент через почти то же самое проходит и Льюис. Он провел отличный сезон. Можете что угодно говорить о Максе, но именно у него было больше всего побед в прошедшем сезоне. На последнем круге он увидел свой шанс и воспользовался им. Да, тут ему здорово повезло. В остальном же Макс боролся, был собой – действуя агрессивно. Он заслужил победу в чемпионате».

Напомним, в 2008 году Масса выиграл последнее Гран-при сезона и уже даже начал праздновать чемпионство, однако на последнем круге дистанции Хэмилтон обошел Тимо Глока, что позволило ему занять пятое место в гонке, чего хватило для завоевания чемпионского титула.