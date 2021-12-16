Ферстаппен: «Теперь я достиг всего в Формуле-1»
Мать Ферстаппена: «Хэмилтон был сильнее на Гран-при Абу-Даби»
Софи Кумпен – о чемпионстве сына
Софи Кумпен и Макс Ферстаппен / фото - TopSport
Софи Кумпен, мать Макса Ферстаппена, поделилась своими эмоциями после Гран-при Абу-Даби, по итогам которого ее сын вырвал чемпионский титул из рук Льюиса Хэмилтона. Цитирует Софи Кумпен портал Planet F1.
«Я только сейчас начала осознавать, что мой сын стал чемпионом мира Ф-1. Я кричала и плакала. Макс сражался как лев. Нужно сказать, что Хэмилтон был сильнее в гонке. Ангелы нам помогли. Сразу же после Гран-при Макс мне позвонил, и я была рада его услышать. Что он спросил в первую очередь? Сколько раз я выходила в туалет во время гонки.
Мы смотрели Гран-при чуть ли не со всеми соседями. Люди приходили и приходили: бельгийцы, нидерландцы – все болели за Макса. Это что-то уникальное».
Напомним, Mercedes отказался от апелляции и Ферстаппен официально стал чемпионом Формулы-1.
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