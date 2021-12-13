McLaren – единственная команда Формулы-1, которая сделала дубль в завершившемся сезоне

Риккардо и Норрис стали триумфаторами Гран-при Италии

Фото: formula1.com

Единственный дубль в Формуле-1 в 2021 году остался за McLaren.

На Гран-при Италии Даниэль Риккардо финишировал первым, Ландо Норрис – вторым. В Монце команда из Уокинга выиграла впервые с 2012 года и сделала первый дубль с 2010-го.

Гонщики Red Bull и Mercedes неоднократно оформляли двойные подиумы, но так и не сделали ни одного дубля в завершившемся сезоне.

Макс Ферстаппен в сумасшедшем противостоянии обошел Льюиса Хэмилтона на Гран-при Абу-Даби.