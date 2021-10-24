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Mercedes модифицировал болид, чтобы не повредить его на кочках трассы в Остине

Немецкая команда основательно подготовилась к Гран-при США
Автоспорт Формула-1
18:50
Mercedes модифицировал болид, чтобы не повредить его на кочках трассы в Остине
Тото Вольфф / фото - telegraaf.nl

Руководитель автоспортивного подразделения Mercedes Тото Вольфф рассказал, что команда модифицировала болид, чтобы не повредить его на кочках трассы в Остине. Функционер отметил, что из-за обновлений пришлось несколько пожертвовать скоростью.

Вольффа цитирует Motorsport:

«Наша машина очень сильно ударялась днищем, это наносило ей повреждения. Так что мы предприняли определенные шаги, чтобы не сломать болид совсем и добраться до финиша. Конечно, мы несколько навредили своей скорости, но, возможно, без этого мы вообще не проехали бы гонку.

Мы потеряли скорость в квалификации относительно Red Bull по сравнению с пятницей. Мы не знаем, где именно потеряли, у нас пока нет объяснений.

По скорости болиды Red Bull выглядят отлично, на бумаге у них есть преимущество. Но в гонках все часто меняется, мы еще можем отыграться».

Результаты квалификации Гран-при США.

Рене Тер Велде
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