Боттас: «Управляемость Mercedes улучшилась из-за настроек»
Mercedes модифицировал болид, чтобы не повредить его на кочках трассы в Остине
Немецкая команда основательно подготовилась к Гран-при США
Тото Вольфф / фото - telegraaf.nl
Руководитель автоспортивного подразделения Mercedes Тото Вольфф рассказал, что команда модифицировала болид, чтобы не повредить его на кочках трассы в Остине. Функционер отметил, что из-за обновлений пришлось несколько пожертвовать скоростью.
Вольффа цитирует Motorsport:
«Наша машина очень сильно ударялась днищем, это наносило ей повреждения. Так что мы предприняли определенные шаги, чтобы не сломать болид совсем и добраться до финиша. Конечно, мы несколько навредили своей скорости, но, возможно, без этого мы вообще не проехали бы гонку.
Мы потеряли скорость в квалификации относительно Red Bull по сравнению с пятницей. Мы не знаем, где именно потеряли, у нас пока нет объяснений.
По скорости болиды Red Bull выглядят отлично, на бумаге у них есть преимущество. Но в гонках все часто меняется, мы еще можем отыграться».
Комментарии 0