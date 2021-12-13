Mercedes намерен отказаться от апелляции и прекратить оспаривать чемпионство Ферстаппена

Немецкая команда осталась недовольна решениями гоночной дирекции

Макс Ферстаппен / фото - marca.com

Mercedes намерен отказаться от подачи апелляции и не собирается оспаривать результаты Гран-при Абу-Даби, сообщает The Times.

Накануне команда подала два протеста, требуя пересмотреть протокол гонки, которую выиграл пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Стюарды отклонили оба протеста, после чего чемпионы сообщили о возможности подать апелляцию.

По информации британского издания, босс Mercedes Тото Вольфф и руководство команды по-прежнему «чрезвычайно раздосадованы» решениями гоночной дирекции, которые позволили Ферстаппену стать чемпионом мира. Тем не менее, дальнейшие попытки отвоевать титул для Льюиса Хэмилтона нанесут ущерб Формуле-1.

Окончательные итоги чемпионата должны быть подведены не позднее четверга, когда состоится церемония вручения призов.

Макс Ферстаппен в сумасшедшем противостоянии обошел Льюиса Хэмилтона на Гран-при Абу-Даби.