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Mercedes снова доминирует. Результаты первой практики Гран-при Сочи
Лучшее время показал Валттери Боттас
Фото: пресс-служба Формулы-1
Завершилась первая практика Гран-при Сочи.
Лучшее время показал пилот Mercedes Валттери Боттас, второй результат у его напарника по команде – Льюиса Хэмилтона. Третий – Макса Ферстаппена из Red Bull.
Результаты первой практики Гран-при Сочи:
Отметим, что пилоты Mercedes уже традиционно доминируют на трассе в Сочи.
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