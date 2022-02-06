Мик Шумахер: «Будем рады, если сможем стабильно проходить во второй сегмент квалификации»

Мик Шумахер / фото - formula1.com

Гонщик Haas Мик Шумахер рассказал о целях команды на следующий сезон.

Шумахера цитирует портал Planet F1:

Все команды в этом году начинают с нуля. Возможно, эти условия дадут нам небольшое преимущество, потому что мы раньше других начали работу над машиной 2022 года. Я почти каждый день держал связь с командой, чтобы понять, как будет выглядеть новый болид и в каких областях нам еще нужно добавлять. Но я считаю, что у нас есть поводы для оптимизма и мы можем быть довольны тем, как все продвигается.

Думаю, что новые машины станут жестче при управлении, станут более сухими. Колеса стали больше, а боковые понтоны меньше, это сделает машину еще жестче. В связи с чем изменится и необходимый стиль пилотажа. Нужно будет заново ко всему привыкать».