Мик Шумахер: «Будем рады, если сможем стабильно проходить во второй сегмент квалификации»
Мик Шумахер: «Молюсь о том, чтобы ненужное насилие в Украине прекратилось»
Немецкий гонщик призвал к миру
Мик Шумахер / фото - formula1.com
Гонщик Haas Мик Шумахер в Instagram написал обращение по поводу военного конфликта на территории Украины.
«Здравствуйте. Во время тестов я был не особо активен в Instagram, но происходящее на Украине – это просто неправильно. Абсолютно душераздирающая ситуация.
Все мои мысли и поддержка – с невинными людьми, затронутыми этими разрушительными событиями. Такого не должно происходить, и я молюсь о том, чтобы это ненужное насилие прекратилось».
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон высказался в поддержку жителей Украины.
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