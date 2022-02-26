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Мик Шумахер: «Молюсь о том, чтобы ненужное насилие в Украине прекратилось»

Немецкий гонщик призвал к миру
Автоспорт Формула-1
19:00
Мик Шумахер: «Молюсь о том, чтобы ненужное насилие в Украине прекратилось»
Мик Шумахер / фото - formula1.com

Гонщик Haas Мик Шумахер в Instagram написал обращение по поводу военного конфликта на территории Украины.

«Здравствуйте. Во время тестов я был не особо активен в Instagram, но происходящее на Украине – это просто неправильно. Абсолютно душераздирающая ситуация.

Все мои мысли и поддержка – с невинными людьми, затронутыми этими разрушительными событиями. Такого не должно происходить, и я молюсь о том, чтобы это ненужное насилие прекратилось».

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон высказался в поддержку жителей Украины.

Рене Тер Велде
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