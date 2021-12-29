Мик Шумахер: «Верю, что унаследовал что-то от отца»

В первом сезоне в Формуле-1 немецкий гонщик ни разу не попал в очковую зону

Фото: DW

Пилот Haas Мик Шумахер поделился мнением о своей схожести с отцом, семикратным чемпионом Формулы-1 Михаэлем Шумахером. Слова немецкого гонщика приводит Frankfurter Allgemeine Zeitung:

«Я испытываю огромное уважение к тому, чего он достиг. Он проделывал действительно тяжелую работу, чтобы добиваться побед и завоевывать свои титулы. Ничто не давалось ему легко. Энергия и сила, которые он проявлял, его целеустремленность, желание всегда выкладываться на 100 процентов, очень впечатляют меня. Я действительно верю, что унаследовал что-то в этом смысле от него. Обычно я не сравниваю себя с другими. Я предпочитаю идти своим путем. Но я и вправду ищу сравнения со своим отцом. Мне не раз говорили, что мы очень похожи».

Этот сезон стал дебютным для Мика Шумахера в Формуле-1. В зачете пилотов он занял 19 место, ни набрав ни одного очка. Тем не менее, в 2022 году 22-летний немец мечтает завоевать титул чемпиона мира.