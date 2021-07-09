Ферстаппен: «Если я придурок, команда может так и сказать»
На этапе Гран-при Великобритании появятся новые шины
Разработка более прочной резины началась после инцидентов на этапе Гран-при в Баку
Фото: formula1.com
FIA утвердил переход Формулы-1 на шины новой конструкции. Новая резина впервые будет использована на Гран-при Великобритании.
О разработке новых шин стало известно после аварий пилота Aston Martin Лэнса Стролла и гонщика Red Bull Макса Ферстаппена на Гран-при Азербайджана.
Напомним, что на Гран-при Австрии Ферстаппен заработал первый в карьере «Большой шлем».
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