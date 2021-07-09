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На этапе Гран-при Великобритании появятся новые шины

Разработка более прочной резины началась после инцидентов на этапе Гран-при в Баку
Автоспорт Формула-1
13:22
На этапе Гран-при Великобритании появятся новые шины
Фото: formula1.com

FIA утвердил переход Формулы-1 на шины новой конструкции. Новая резина впервые будет использована на Гран-при Великобритании.

О разработке новых шин стало известно после аварий пилота Aston Martin Лэнса Стролла и гонщика Red Bull Макса Ферстаппена на Гран-при Азербайджана.

Напомним, что на Гран-при Австрии Ферстаппен заработал первый в карьере «Большой шлем».

Источник: championat.com Олег Шумейко-младший
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Теги

Макс Ферстаппен Гран-при Азербайджана Гран-при Великобритании

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