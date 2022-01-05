Нассер Аль-Аттия победил в классе внедорожников на четвертом этапе ралли Дакар
Сегодня, 5 января, в Саудовской Аравии прошел четвертый этап 44-го ралли-марафона Дакар.
В зачете автомобилей победу одержал пилот «Тойоты»Нассер Аль-Аттия из Катара. Вторым стал гонщик BRX Себастьен Леб. Тройку лидеров замкнул Карлос Сайнс-старший на «Ауди». Язид Аль-Раджи показал лучшее время по итогам спецучастка, но получил штраф в две минуты.
Ралли «Дакар-2022». 4-й этап
Мотоциклы
1. Хоан Барреда Борт (Испания, «Хонда») – 4:06.06
2. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хонда») +4.37
3. Данило Петруччи (Италия, «КТМ») +6.53
Положение после этапа 4
1. Сэм Сандерленд (Великобритания, «ГАС») – 15:30.01
2. Маттиас Валькнер (Австрия, «КТМ») +3.00
3. Адриен ван Беверен (Франция, «Ямаха») +4.54
Квадроциклы
1. Александр Максимов (Россия, «Ямаха») – 5:10.28
2. Мануэль Андухар (Аргентина, «Ямаха») +1.52
3. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») +3.08
Положение после этапа 4
1. Пабло Копетти (США, «Ямаха») – 19:25.41
2. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») +14.20
3. Александр Максимов (Россия, «Ямаха») +24.55
Внедорожники
1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – 3.54.40
2. Себастьян Леб (Франция, BRX) +0.25
3. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Ауди») +0.52
Положение после этапа 4
1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – 13:26.02
2. Себастьян Леб (Франция, BRX) +38.05
3. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +49.15
Мотовездеходы SSV
1. Родриго Луппи де Оливейра (Бразилия, «Кан-Ам») – 4:44.05
2. Остин Джонс (США, «Кан-Ам») +0.10
3. Михал Гочал (Польша, «Кан-Ам») +0.49
Положение после этапа 4
1. Остин Джонс (США, «Кан-Ам») – 16:38.08
2. Родриго Луппи де Оливейра (Бразилия, «Кан-Ам») +5.13
3. Михал Гочал (Польша, «Кан-Ам») +16.33
Грузовики
1. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ») – 4:14.46
2. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») +3.35
3. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») +5.35
Положение после этапа 4
1. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») +15:02.53
2. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ») +6.10
3. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») +25.05
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