Несмотря на чемпионство, Ферстаппен в сезоне-2022 получит почти вдвое меньше Хэмилтона
В преддверии сезона-2022 Формулы-1 авторитетный портал RacingNews365 составил рейтинг зарплат пилотов (без учета бонусов).
Отметим, что действующий чемпион Макс Ферстаппен получит почти в два раза меньше, чем семикратный чемпион Льюис Хэмилтон.
Зарплаты пилотов в сезоне-2022 (в миллионах долларов):
Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 40
Макс Ферстаппен (Red Bull) – 25
Фернандо Алонсо (Alpine) – 20
Себастьян Феттель (Aston Martin) – 15
Даниэль Риккардо (McLaren) – 15
Шарль Леклер (Ferrari) – 12
Карлос Сайнс (Ferrari) – 10
Валттери Боттас (Alfa Romeo) – 10
Лэнс Стролл (Aston Martin) – 10
Серхио Перес (Red Bull) – 8
Джордж Рассел (Mercedes) – 5
Ландо Норрис (McLaren) – 5
Эстебан Окон (Alpine) – 5
Пьер Гасли (Alpha Tauri) – 5
Алекс Албон (Williams) – 2
Гуанью Чжоу (Alfa Romeo) – 1
Мик Шумахер (Haas) – 1
Никита Мазепин (Haas) – 1
Николас Латифи (Williams) – 1
Юки Цунода (Alpha Tauri) – 0,75
Напомним, что участие Хэмилтона в предстоящем сезоне все еще под вопросом.
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