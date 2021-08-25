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Netflix выпустит документальный фильм про Михаэля Шумахера

Появился трейлер картины
Автоспорт Формула-1
16:54
Netflix выпустит документальный фильм про Михаэля Шумахера
Фото: Getty Images

Стриминговый сервис Netflix выпустит документальный фильм про семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.

В Сети уже появился трейлер картины, который опубликовала пресс-служба Формулы-1:

Фильм выйдет в прокат 15 сентября.

Напомним, сейчас в Формуле-1 выступает сын Шумахера Мик. Недавно он опробовал болид, на котором в 1991 году в «Королеве автоспорта» дебютировал его отец.

Сергей Остапенко
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Михаэль Шумахер

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Новости: Автоспорт

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