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Норис: «Думал, что к этому времени Риккардо вернет привычный темп, ему нелегко»

Гонщик McLaren - о трудностях, с которыми столкнулся его новый напарник по команде
Автоспорт Формула-1
16:00
Норис: «Думал, что к этому времени Риккардо вернет привычный темп, ему нелегко»
Ландо Норрис / фото - Getty Images

Пилот McLaren Ландо Норрис рассказал, что удивлен тем, с какими трудностями в первой половине сезона столкнулся его новый напарник по команде Даниэль Риккардо.

Норриса цитирует портал planetf1.com:

«Я знаю, что Даниэлю нелегко. У меня самого не было подобного опыта – я не менял команды, не менял болиды снова и снова. Так что я не могу судить. Интересно то, что другие гонщики (в такой же ситуации) уже адаптировались и вернули привычный темп. Вроде Карлоса Сайнса в Ferrari. Да и Фернандо Алонсо в Alpine. Я думал, что к этому времени Даниэль тоже вернет свой привычный темп. Хотя сейчас он не так уж от него далек».

Ландо Норрис поделился мнением о чемпионской гонке между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном.

Рене Тер Велде
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Теги

Ландо Норрис McLaren Даниэль Риккардо

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