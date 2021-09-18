Норрис: «Как бы ни бесило пить из ботинка, я получил удовольствие»

Ландо Норрис / фото - planetf1.com

Гонщик McLaren Ландо Норрис поделился мыслями о shoey на подиуме Гран-при Италии вместе с Даниэлем Риккардо и боссом команды Заком Брауном.

Но в начале года я сказал, что сделаю это, если мы вместе окажемся на подиуме. Так что я был рад попробовать, Зак тоже. Думаю, ему очень понравилось. Это было классно – классный опыт. Хорошие воспоминания для всех. Как бы меня это ни бесило, я получил удовольствие».