Норрис: «Всегда хочется победить самому, однако я здесь надолго и должен думать о команде»
Норрис: «Как бы ни бесило пить из ботинка, я получил удовольствие»
Пилот McLaren – о shoey на подиуме Гран-при Италии
Ландо Норрис / фото - planetf1.com
Гонщик McLaren Ландо Норрис поделился мыслями о shoey на подиуме Гран-при Италии вместе с Даниэлем Риккардо и боссом команды Заком Брауном.
«Вкус был… ну… нормальный. Я в любом случае не фанат этого напитка, к тому же из ботинка с ноги Даниэля, которая два часа потела. Никогда бы не посоветовал людям это пробовать, и, надеюсь, со мной такое не повторится.
Но в начале года я сказал, что сделаю это, если мы вместе окажемся на подиуме. Так что я был рад попробовать, Зак тоже. Думаю, ему очень понравилось. Это было классно – классный опыт. Хорошие воспоминания для всех. Как бы меня это ни бесило, я получил удовольствие».
September 12, 2021
Ландо Норрис прокомментировал второе место на Гран-при Италии.
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