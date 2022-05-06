Норрис: «Хэмилтону нужно дать чуть больше времени»

Ландо Норрис / фото - formula1.com

Гонщик McLaren Ландо Норрис поделился мнением о неудачах пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона.

Норриса цитирует портал Independent:

Я не думал, что Джордж будет допускать множество ошибок и находиться далеко позади Хэмилтона. Я еще в прошлом году говорил, что Расселл будет конкурентоспособен.

Сейчас у них большой разрыв, потому что Джордж очень хорошо справляется со своими обязанностями. Конечно, неприятно проигрывать своему напарнику, особенно когда речь идет о семикратном чемпионе мира. Но Хэмилтону нужно дать чуть больше времени. Прошло лишь несколько гонок».