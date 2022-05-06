Норрис сравнил болиды сезона-2022 с автомобилями низшей серии
Норрис: «Хэмилтону нужно дать чуть больше времени»
Британец поделился мнением о неудачах семикратного чемпиона мира
Ландо Норрис / фото - formula1.com
Гонщик McLaren Ландо Норрис поделился мнением о неудачах пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона.
Норриса цитирует портал Independent:
«Я уверен, что Хэмилтон справится со сложностями. Он очень талантлив, обладает превосходными навыками. Сейчас Джордж Расселл здорово выполняет свою работу. Для меня это не является сюрпризом.
Я не думал, что Джордж будет допускать множество ошибок и находиться далеко позади Хэмилтона. Я еще в прошлом году говорил, что Расселл будет конкурентоспособен.
Сейчас у них большой разрыв, потому что Джордж очень хорошо справляется со своими обязанностями. Конечно, неприятно проигрывать своему напарнику, особенно когда речь идет о семикратном чемпионе мира. Но Хэмилтону нужно дать чуть больше времени. Прошло лишь несколько гонок».
Ландо Норрис продлил контракт с McLaren до 2025 года.
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