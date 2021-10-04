Норрис недоволен болидом McLaren на сезон-2022
Пилот McLaren Ландо Норрис поделился впечатлениями от теста на симуляторе болида на предстоящий сезон:
В сравнении с болидом 2021 года управление совсем другое. В каком-то смысле оно далеко не такое приятное, как у нашего болида в этом сезоне. Но я надеюсь, что то же самое происходит и с новыми болидами всех остальных команд, что это нормально.
Посмотрим, как все будет на самом деле, сейчас бессмысленно гадать, какой получится машина – потрясающей или ужасной. Нужно просто стараться как можно лучше делать свою работу – и будем надеяться, что мы подойдем к предсезонным тестам, имея хорошую машину.
Если же говорить о реальных прототипах, то пока мы видели всего один – на демонстрации в Сильверстоуне. Наша машина 2022 года, которая сейчас находится на базе – это фактически даже не машина. Только рисунки и бумажные чертежи.
Вряд ли мы вообще увидим реальный болид в ближайшие месяцы. Может быть, даже до следующего года. Мы пока видим только рисунки, чертежи, но каждую неделю в конструкции болида что-то меняется, ведь там очень много деталей. С другой стороны, с этими изменениями машина с каждой неделей становится все быстрее.
В следующем сезоне Формулы-1 планируется провести рекордное количество гонок.
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