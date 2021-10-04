Норрис недоволен болидом McLaren на сезон-2022

Концепт-арт болида McLaren на сезон-2022 / Фото: McLaren

Пилот McLaren Ландо Норрис поделился впечатлениями от теста на симуляторе болида на предстоящий сезон:



Посмотрим, как все будет на самом деле, сейчас бессмысленно гадать, какой получится машина – потрясающей или ужасной. Нужно просто стараться как можно лучше делать свою работу – и будем надеяться, что мы подойдем к предсезонным тестам, имея хорошую машину.

Если же говорить о реальных прототипах, то пока мы видели всего один – на демонстрации в Сильверстоуне. Наша машина 2022 года, которая сейчас находится на базе – это фактически даже не машина. Только рисунки и бумажные чертежи.

Вряд ли мы вообще увидим реальный болид в ближайшие месяцы. Может быть, даже до следующего года. Мы пока видим только рисунки, чертежи, но каждую неделю в конструкции болида что-то меняется, ведь там очень много деталей. С другой стороны, с этими изменениями машина с каждой неделей становится все быстрее.