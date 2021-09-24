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Норрис – о шансах McLaren снова сделать дубль в этом сезоне: «Вероятно, их нет»

Британец сомневается, что в нынешнем сезоне команде удастся повторить успех этапа в Монце
Автоспорт Формула-1
10:50
Норрис – о шансах McLaren снова сделать дубль в этом сезоне: «Вероятно, их нет»
Ландо Норрис / фото - autosport.com

Пилот McLaren Ландо Норрис сомневается, что в нынешнем сезоне команде удастся повторить успех этапа в Монце, когда Риккардо и Норрису удалось сделать дубль.

Британца цитирует портал motorsportweek:

«Вероятно, что нет. Но мы сделаем все, что сможем. На каких-то трассах мы будем смотреться лучше, на каких-то хуже, но у нас должны будут появляться возможности, и нам будет нужно ими воспользоваться. Для этого нужно будет оказаться в нужное время в нужном месте.

Мы провели потрясающий уик-энд в Монце. Результат стал шоком для всех, но на самом деле мы на уровне смотрелись по ходу всего уик-энда. Но это не значит, что теперь так будет вообще на всех Гран-при. Мы не находили никаких магических решений. Мы просто провели хороший уик-энд, обстоятельства сложились в нашу пользу, а трасса подошла машине.

И то же самое будет происходить в оставшихся гонках сезона. Как я уже говорил, какие-то трассы подойдут нам больше, и там мы будем смотреться лучше, какие-то хуже. Но насколько лучше или хуже – сказать трудно».

Ландо Норрис поделился мыслями о shoey на подиуме Гран-при Италии вместе с Даниэлем Риккардо и боссом команды Заком Брауном.

Рене Тер Велде
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