Норрис – о шансах McLaren снова сделать дубль в этом сезоне: «Вероятно, их нет»
Пилот McLaren Ландо Норрис сомневается, что в нынешнем сезоне команде удастся повторить успех этапа в Монце, когда Риккардо и Норрису удалось сделать дубль.
Британца цитирует портал motorsportweek:
«Вероятно, что нет. Но мы сделаем все, что сможем. На каких-то трассах мы будем смотреться лучше, на каких-то хуже, но у нас должны будут появляться возможности, и нам будет нужно ими воспользоваться. Для этого нужно будет оказаться в нужное время в нужном месте.
Мы провели потрясающий уик-энд в Монце. Результат стал шоком для всех, но на самом деле мы на уровне смотрелись по ходу всего уик-энда. Но это не значит, что теперь так будет вообще на всех Гран-при. Мы не находили никаких магических решений. Мы просто провели хороший уик-энд, обстоятельства сложились в нашу пользу, а трасса подошла машине.
И то же самое будет происходить в оставшихся гонках сезона. Как я уже говорил, какие-то трассы подойдут нам больше, и там мы будем смотреться лучше, какие-то хуже. Но насколько лучше или хуже – сказать трудно».
Ландо Норрис поделился мыслями о shoey на подиуме Гран-при Италии вместе с Даниэлем Риккардо и боссом команды Заком Брауном.
Комментарии 0