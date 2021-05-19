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Норрис подписал многолетний контракт с McLaren

Гонщик останется в британской конюшне еще на несколько сезонов
Автоспорт Формула-1
19 мая 21:00
Норрис подписал многолетний контракт с McLaren
Ландо Норрис / фото - bbc.com

Гонщик McLaren Ландо Норрис останется в команде еще как минимум на несколько сезонов.

Команда объявила о подписании многолетнего контракта с Ландо. 21-летний пилот является частью системы команды с 2017 года и получил место боевого гонщика в 2019-м. На его счету два подиума в Формуле-1.

Таким образом, в 2022 году состав McLaren останется неизменным – Даниэль Риккардо также подписал многолетнее соглашение при переходе из Renault.

Ландо Норрис рассказал, что провел не самые успешные практики перед Гран-при Португалии.

Рене Тер Велде
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Теги

Ландо Норрис McLaren Даниэль Риккардо

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