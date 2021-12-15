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Пилот McLaren Ландо Норрис подвел итоги сезона для команды и себя лично.

Британец занял шестое место в зачете пилотов, McLaren – четвертое в Кубке конструкторов, уступив третью позицию Ferrari. Слова Норриса приводит Аutosport.com:

Думаю, что как команда мы на самом деле выступили намного лучше, чем может показаться со стороны. И мне кажется, что я сам тоже выступал лучше, чем говорит результат, нам просто зачастую не везло, вот и все.

Тяжело принять такой результат, по ряду причин. Но я думаю, что все равно вполне доволен тем, как выступил в этом сезоне. Да, нужно прибавлять, но я все равно доволен, на данный момент это мой самый успешный сезон.

Лично мне кажется, что я сделал все, что только мог, чтобы помочь команде в борьбе с Ferrari. Хотя в итоге у нас все равно не получилось, но мы получили шанс во многом благодаря тому, что я сумел хорошо начать сезон.

При этом Ferrari была сильна с первой же гонки – мне кажется, многие люди просто не осознают этого. А соперники и правда были очень сильны, с первого же Гран-при. Так что в итоге мы можем быть довольны».