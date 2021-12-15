Норрис подвел итоги сезона
Пилот McLaren Ландо Норрис подвел итоги сезона для команды и себя лично.
Британец занял шестое место в зачете пилотов, McLaren – четвертое в Кубке конструкторов, уступив третью позицию Ferrari. Слова Норриса приводит Аutosport.com:
«Конечно, я и сам допустил пару ошибок. Особенно дорого обошлась моя ошибка на Гран-при Бразилии. Но в остальном нам просто не везло – с проколами, другими проблемами, различными инцидентами и так далее. Просто вторая половина сезона прошла для нас совсем не так, как хотелось бы.
Думаю, что как команда мы на самом деле выступили намного лучше, чем может показаться со стороны. И мне кажется, что я сам тоже выступал лучше, чем говорит результат, нам просто зачастую не везло, вот и все.
Тяжело принять такой результат, по ряду причин. Но я думаю, что все равно вполне доволен тем, как выступил в этом сезоне. Да, нужно прибавлять, но я все равно доволен, на данный момент это мой самый успешный сезон.
Лично мне кажется, что я сделал все, что только мог, чтобы помочь команде в борьбе с Ferrari. Хотя в итоге у нас все равно не получилось, но мы получили шанс во многом благодаря тому, что я сумел хорошо начать сезон.
При этом Ferrari была сильна с первой же гонки – мне кажется, многие люди просто не осознают этого. А соперники и правда были очень сильны, с первого же Гран-при. Так что в итоге мы можем быть довольны».
Напомним, в драматично последнем Гран-при сезона чемпионом мира стал Макс Ферстаппен.
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