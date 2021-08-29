Врачи разрешили Норрису участвовать в Гран-при Бельгии
Норрис потеряет 5 позиций на старте Гран-при Бельгии
Тем не менее, британец избежит необходимости стартовать с пит-лейн
Фото: autosport.com
Пилот McLaren Ландо Норрис с высокой долей вероятности будет стартовать 14-м на Гран-при Бельгии, сообщает известный британский журналист Адам Купер.
Норрис, который на данный момент занимает 9-е место в протоколе после штрафа Валттери Боттаса (получен за аварию на предыдущем этапе), потеряет 5 позиций на старте завтрашней гонки после замены коробки передач на его болиде.
При этом Норрису почти наверняка не потребуется замена шасси и таким образом британец избежит необходимости стартовать с пит-лейн.
Напомним, что врачи разрешили Норрису участвовать в Гран-при Бельгии после серьезной аварии в третьем сегменте квалификации.
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