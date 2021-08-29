Норрис потеряет 5 позиций на старте Гран-при Бельгии

Тем не менее, британец избежит необходимости стартовать с пит-лейн

Фото: autosport.com

Пилот McLaren Ландо Норрис с высокой долей вероятности будет стартовать 14-м на Гран-при Бельгии, сообщает известный британский журналист Адам Купер.

Норрис, который на данный момент занимает 9-е место в протоколе после штрафа Валттери Боттаса (получен за аварию на предыдущем этапе), потеряет 5 позиций на старте завтрашней гонки после замены коробки передач на его болиде.

При этом Норрису почти наверняка не потребуется замена шасси и таким образом британец избежит необходимости стартовать с пит-лейн.

Напомним, что врачи разрешили Норрису участвовать в Гран-при Бельгии после серьезной аварии в третьем сегменте квалификации.