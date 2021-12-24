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Тема дняТри исторических вида спорта хотят убрать из Олимпиады, среди них и бокс. Какова ситуация, насколько все критично?
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Норрис предсказывает возвращение Ferrari в борьбу за титул в следующем сезоне

Пилот McLaren считает, что гонщики «Скудерии» в 2022 будут бороться за победы
Автоспорт Формула-1
13:28
Норрис предсказывает возвращение Ferrari в борьбу за титул в следующем сезоне
Ландо Норрис / Фото: Twitter McLaren

Пилот McLaren Ландо Норрис заявил, что в следующем сезоне Формулы-1 Ferrari продолжит прогрессировать:

Прогресс, которого они добились в последней части сезона, не имел ничего общего с их машиной. Но не думаю, что в какой-то момент она у них была ужасной. Мне не кажется, что она таковой была даже несколько последних лет. Им просто не хватало силового агрегата.

Когда мотор был хорош, они выигрывали гонки. Поэтому я ожидаю, что они будут очень конкурентоспособны в 2022 году. Думаю, в следующем сезоне они будут бороться за подиумы и победы. Если мы сможем составить им компанию, будет здорово.

Босс итальянской конюшни заявил, что Шарлю Леклеру в некоторых моментах откровенно не везло.

Источник: championat.com Олег Шумейко-младший
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