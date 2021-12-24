Норрис предсказывает возвращение Ferrari в борьбу за титул в следующем сезоне

Ландо Норрис / Фото: Twitter McLaren

Пилот McLaren Ландо Норрис заявил, что в следующем сезоне Формулы-1 Ferrari продолжит прогрессировать:



Когда мотор был хорош, они выигрывали гонки. Поэтому я ожидаю, что они будут очень конкурентоспособны в 2022 году. Думаю, в следующем сезоне они будут бороться за подиумы и победы. Если мы сможем составить им компанию, будет здорово.