Карлос Сайнс подвел итоги первого сезона в составе Ferrari
Норрис предсказывает возвращение Ferrari в борьбу за титул в следующем сезоне
Пилот McLaren считает, что гонщики «Скудерии» в 2022 будут бороться за победы
Ландо Норрис / Фото: Twitter McLaren
Пилот McLaren Ландо Норрис
заявил, что в следующем сезоне Формулы-1 Ferrari продолжит прогрессировать:
Прогресс, которого они добились в последней части сезона, не имел ничего общего с их машиной. Но не думаю, что в какой-то момент она у них была ужасной. Мне не кажется, что она таковой была даже несколько последних лет. Им просто не хватало силового агрегата.
Когда мотор был хорош, они выигрывали гонки. Поэтому я ожидаю, что они будут очень конкурентоспособны в 2022 году. Думаю, в следующем сезоне они будут бороться за подиумы и победы. Если мы сможем составить им компанию, будет здорово.
Босс итальянской конюшни заявил, что Шарлю Леклеру в некоторых моментах откровенно не везло.
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