Хэмилтон после ошибки Норриса выиграл Гран-при Сочи
Норрис признан гонщиком дня по итогам Гран-при России
Британец долгое время удерживал лидерство в гонке в Сочи
Ландо Норрис / фото - thesportsrush.com
Пилот McLaren Ландо Норрис был признан гонщиком дня по итогам Гран-при России.
Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте Формулы-1 по ходу Гран-при.
В Сочи Норрис долгое время лидировал и претендовал на победу, но в конце заезда после начала дождя решил остаться на трассе на сликах, в результате потеряв огромное количество времени и откатившись в протоколе на седьмую позицию.
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