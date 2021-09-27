Норрис признан гонщиком дня по итогам Гран-при России

Британец долгое время удерживал лидерство в гонке в Сочи

Ландо Норрис / фото - thesportsrush.com

Пилот McLaren Ландо Норрис был признан гонщиком дня по итогам Гран-при России.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте Формулы-1 по ходу Гран-при.

В Сочи Норрис долгое время лидировал и претендовал на победу, но в конце заезда после начала дождя решил остаться на трассе на сликах, в результате потеряв огромное количество времени и откатившись в протоколе на седьмую позицию.

Результаты Гран-при России.