Норрис предсказывает возвращение Ferrari в борьбу за титул в следующем сезоне
Норрис сравнил болиды сезона-2022 с автомобилями низшей серии
Но пилот McLaren не исключает, что к первым гонкам ситуация улучшится
Ландо Норрис / Фото: McLaren
Пилот McLaren Ландо Норрис
рассказал о различиях между болидами сезона-2021 и автомобилями 2022 года:
Определенно стиль пилотажа поменяется. В каком-то смысле, мне кажется, что управлять такими болидами будет не так здорово. Полагаю, что пилотажа на пределе станет больше. Наверно, можно провести сравнение с Формулой-2, где много борьбы приходится вести с самой машиной и все такое.
Но я вполне могу ошибаться, потому что все постоянно меняется. Авто, которым я управлял еще месяц назад, сильно отличается от того, которое я пилотирую сейчас. И судя по всему, когда мы подойдем к первой гонке, все снова будет совсем по-другому.
Ранее Норрис подвел итоги сезона.
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