Норрис сравнил болиды сезона-2022 с автомобилями низшей серии

Ландо Норрис / Фото: McLaren

Пилот McLaren Ландо Норрис рассказал о различиях между болидами сезона-2021 и автомобилями 2022 года:



Но я вполне могу ошибаться, потому что все постоянно меняется. Авто, которым я управлял еще месяц назад, сильно отличается от того, которое я пилотирую сейчас. И судя по всему, когда мы подойдем к первой гонке, все снова будет совсем по-другому.