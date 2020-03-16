Норрис: «У McLaren хорошая машина, мы уверены»

Ландо Норрис / фото - gstatic.com

Гонщик Формулы-1, выступающий за команду McLaren, Ландо Норрис поделился мнением о том, как для команды сложились предсезонные тесты в Бахрейне. Норриса цитирует портал Sky Sports:

Мне кажется, все прошло отлично. Хотелось бы сказать, что сейчас мы чувствуем себя немного увереннее, чем перед началом прошлого сезона. Мы многое сделали правильно и нам будет чем заняться, когда мы вернемся в Бахрейн через две недели».