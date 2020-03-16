Норрис: «Сделаю shoey, если мы с Риккардо окажемся на подиуме. Но не из его ботинка»
Норрис: «У McLaren хорошая машина, мы уверены»
Пилот McLaren – о тестах команды в Бахрейне
Ландо Норрис / фото - gstatic.com
Гонщик Формулы-1, выступающий за команду McLaren, Ландо Норрис поделился мнением о том, как для команды сложились предсезонные тесты в Бахрейне. Норриса цитирует портал Sky Sports:
«Сложно делать предположения о расстановке сил. Однако мы можем быть уверены, у нас хорошая машина. Безусловно, нам еще есть над чем работать, не все идеально, но я воодушевлен тем, как мы начали сезон.
Мне кажется, все прошло отлично. Хотелось бы сказать, что сейчас мы чувствуем себя немного увереннее, чем перед началом прошлого сезона. Мы многое сделали правильно и нам будет чем заняться, когда мы вернемся в Бахрейн через две недели».
Пилот Red Bull Серхио Перес поделился мнением о том, как для него сложились предсезонные тесты.