Новичок Alfa Romeo: «Стать первым китайским гонщиков Формулы-1 – прорыв в истории автоспорта моей страны»

Гуанью Чжоу / Фото: sauber-group.com

Новичок Alfa Romeo со следующего сезона Гуанью Чжоу дал комментарий пресс-службе команды после подписания контакта:



Хочу поблагодарить Alfa Romeo за предоставленную возможность. Стать первым китайским пилотом в Формуле-1 – это прорыв в истории китайского автоспорта. Я знаю, что на меня будет возлагаться много надежд, которые я буду воспринимать как мотивацию. Надеюсь, что это мне поможет стать лучше и большего достичь.