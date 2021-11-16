Официально. В Формуле-1 будет выступать первый в истории боевой пилот из Китая
Новичок Alfa Romeo: «Стать первым китайским гонщиков Формулы-1 – прорыв в истории автоспорта моей страны»
Чжоу надеется не подвести болельщиков
Гуанью Чжоу / Фото: sauber-group.com
Новичок Alfa Romeo со следующего сезона Гуанью Чжоу дал комментарий пресс-службе команды после подписания контакта:
С юных лет я мечтал подняться как можно выше в спорте, которым я увлечен. И теперь мечта сбылась. Для меня большая честь начать свою гоночную карьеру в Формула-1 с легендарной командой. Коллективом, который в прошлом привнес в «Королеву автоспорта» так много молодых талантов. Я чувствую себя подготовленным к грандиозным вызовам Формулы-1, вершины автоспорта, вместе с талантом мирового уровня Валттери Боттасом.
Хочу поблагодарить Alfa Romeo за предоставленную возможность. Стать первым китайским пилотом в Формуле-1 – это прорыв в истории китайского автоспорта. Я знаю, что на меня будет возлагаться много надежд, которые я буду воспринимать как мотивацию. Надеюсь, что это мне поможет стать лучше и большего достичь.
Напомним, что в текущем сезоне в составе швейцарского коллектива выступают Кими Райкконен и Антонио Джовинацци.
Комментарии 0