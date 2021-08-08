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Окон: «Алонсо – легенда Ф-1, с ним в команде фантастическая атмосфера»

Испанец на Гран-при Венгрии поспособствовал первой победе француза в Ф-1
Автоспорт Формула-1
20:05
Окон: «Алонсо – легенда Ф-1, с ним в команде фантастическая атмосфера»
Фото: twitter.com/alpinef1team

Пилот Alpine Эстебан Окон считает, что взаимодействие с двукратным чемпионом мира Фернандо Алонсо дает ему бесценный опыт. Отметим, что испанец приложил руку к первой победе француза в «Королеве автоспорта».

Фернандо – легенда нашего спорта, и, когда работаешь с ним, понимаешь, почему он достиг такого успеха. У него прекрасные идеи, он помогает команде делать болид таким, каким он хочет. Чувствуется, насколько Фернандо умен, как нестандартно он мыслит.

Это весьма интересный опыт – здорово, что он является моим напарником. В команде фантастическая атмосфера.

Напомним, что на летний перерыв Alpine ушла пятой в Кубке Конструкторов.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
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Эстебан Окон Фернандо Алонсо

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