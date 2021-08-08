Окон: «Алонсо – легенда Ф-1, с ним в команде фантастическая атмосфера»

Испанец на Гран-при Венгрии поспособствовал первой победе француза в Ф-1

Фото: twitter.com/alpinef1team

Пилот Alpine Эстебан Окон считает, что взаимодействие с двукратным чемпионом мира Фернандо Алонсо дает ему бесценный опыт. Отметим, что испанец приложил руку к первой победе француза в «Королеве автоспорта».



Фернандо – легенда нашего спорта, и, когда работаешь с ним, понимаешь, почему он достиг такого успеха. У него прекрасные идеи, он помогает команде делать болид таким, каким он хочет. Чувствуется, насколько Фернандо умен, как нестандартно он мыслит. Это весьма интересный опыт – здорово, что он является моим напарником. В команде фантастическая атмосфера.

Напомним, что на летний перерыв Alpine ушла пятой в Кубке Конструкторов.