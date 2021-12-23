Ферстаппен признан гонщиком года в Нидерландах
Окон: «Ф-1 станет интереснее футбола, если пелотон будет еще плотнее»
Пилот Alpine – о возросшей популярности «Королевских гонок»
Эстебан Окон / фото - Getty Images
Пилот Alpine Эстебан Окон высказался о возросшей популярности Формулы-1 на фоне борьбы Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона за титул чемпиона в завершившемся сезоне. Цитирует Окона портал Motorsport Week.
«То, как все развивается – фантастика. Конечно, какие-то вещи можно исправить или сделать лучше, но гонки получились интересными, появлялись возможности, борьба шла до последнего круга – просто безумие. Последний круг сезона-2021 получился показательным, и, если пелотон будет еще плотнее, то, наверное, Ф-1 станет интересней футбола. Я буду очень рад, если это случится.Напомним, Хэмилтон сообщил Mercedes, что не будет уходить из Формулы-1.
Все говорят о Формуле-1. У меня есть друзья, которые не особо ей увлекались, а теперь смотрят не отрываясь. Это замечательно.
Я хорошо помню сезоны-2017 и 2018. Если ты финишировал шестым, это воспринималось как победа. Никаких шансов попасть на подиум или лидировать, никаких. Теперь же мы увидели победы Даниэля Риккардо, Пьера Гасли, мою, многие команды заезжали на подиум. Это потрясающе – мы все хотим видеть такие гонки».
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