Окон: «Ф-1 станет интереснее футбола, если пелотон будет еще плотнее»

Эстебан Окон / фото - Getty Images

Пилот Alpine Эстебан Окон высказался о возросшей популярности Формулы-1 на фоне борьбы Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона за титул чемпиона в завершившемся сезоне. Цитирует Окона портал Motorsport Week.

Все говорят о Формуле-1. У меня есть друзья, которые не особо ей увлекались, а теперь смотрят не отрываясь. Это замечательно.

Я хорошо помню сезоны-2017 и 2018. Если ты финишировал шестым, это воспринималось как победа. Никаких шансов попасть на подиум или лидировать, никаких. Теперь же мы увидели победы Даниэля Риккардо, Пьера Гасли, мою, многие команды заезжали на подиум. Это потрясающе – мы все хотим видеть такие гонки».