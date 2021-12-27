По окончании сезона форвард «Ювентуса» вернется в «Атлетико»
Окон рассказал, когда Alpine станет угрозой для топовых команд
В этом сезоне в Кубке конструкторов французская конюшня заняла пятое место
Фото: Autosport
Пилот Alpine Эстебан Окон считает, что в следующем сезоне французская конюшня может навязать борьбу лидерам Формулы-1. Слова Окона приводит Motorsport Week:
«Я считаю, что мы показали огромный прогресс. Это касается внутреннего функционирования в команде, принятия тактических решений, работы с шинами и извлечения максимума из машины. Огромный прогресс, я очень доволен сезоном. У нас два подиума, почти три, при этом машина была такой же хорошей, как и в прошлом году. Мы преодолели трудности и добились приличного результата. Мы хотим продолжать в том же духе. Когда мы наберем скорость, станем угрозой.
Для меня лучший момент сезона – победа в Венгрии. Когда я выпрыгнул из машины и увидел болельщиков на трибуне. Это было нечто. Мы живем и стараемся ради таких моментов».
В сезоне-2021 Alpine занял пятое место в Кубке конструкторов.
Напомним, ранее напарнике Окона Фернандо Алонсо назвал самый яркий момент сезона.