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Окон является главным кандидатом на замену Хэмилтону в Mercedes

Семикратный чемпион Формулы-1 может завершить карьеру
Автоспорт Формула-1
17:10
Окон является главным кандидатом на замену Хэмилтону в Mercedes
Эстебан Окон / фото - formula1.com

Французский гонщик Alpine Эстебан Окон является главным кандидатом на замену британцу Льюису Хэмилтону в Mercedes, сообщает блогер Thejudge13.

Ранее британский портал Daily Express сообщил о том, что семикратного чемпиона мира может заменить Пьер Гасли. В кандидатуре француза, как говорят, лично заинтересован руководитель команды Тото Вольфф, но сценарий с переходом гонщика Alpha Tauri маловероятен, учитывая, что он пилот системы Red Bull, и в австрийском концерне вряд ли отпустят его к своим прямым конкурентам.

Возвращение Льюиса Хэмилтона зависит от расследования FIA.

Рене Тер Велде
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Теги

Льюис Хэмилтон Эстебан Окон Mercedes Alpine

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