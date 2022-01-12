Возвращение Хэмилтона зависит от расследования FIA
Окон является главным кандидатом на замену Хэмилтону в Mercedes
Семикратный чемпион Формулы-1 может завершить карьеру
Эстебан Окон / фото - formula1.com
Французский гонщик Alpine Эстебан Окон является главным кандидатом на замену британцу Льюису Хэмилтону в Mercedes, сообщает блогер Thejudge13.
Ранее британский портал Daily Express сообщил о том, что семикратного чемпиона мира может заменить Пьер Гасли. В кандидатуре француза, как говорят, лично заинтересован руководитель команды Тото Вольфф, но сценарий с переходом гонщика Alpha Tauri маловероятен, учитывая, что он пилот системы Red Bull, и в австрийском концерне вряд ли отпустят его к своим прямым конкурентам.
Возвращение Льюиса Хэмилтона зависит от расследования FIA.
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