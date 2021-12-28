«Он великолепный и противоречивый». Култхард сравнил Ферстаппена с легендами Формулы-1
Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард прокомментировал победу гонщика Red Bull Макса Ферстаппена в прошедшем сезоне «Королевских гонок», а также сравнил его с легендами Ф-1: Айртоном Сенной и Михаэлем Шумахером.
«Ферстаппен выдающийся человек, выдающийся атлет. Великолепный и противоречивый. Кто еще был прекрасным спортсменом и вызывал споры? Можно назвать хотя бы Айртона Сенну и Михаэля Шумахера.
Нужно отдать должное Льюису – ему удалось выиграть потрясающее количество титулов очень чисто. Нельзя сказать, что у него было слишком много неоднозначных моментов. С учетом мощи Mercedes и Льюиса, Максу пришлось применить иной подход: если калитка хоть частично открыта, нужно идти на обгон. И Льюис был вынужден приоткрывать калитку – Максу залез ему в голову.
Макс всегда был победителем. Он никого не боится, этого нет в его сознании. Макс всегда идет на обгон, сомнений у него не возникает, и это больше всего меня впечатляет. Когда я гонялся, то взвешивал риски, а он просто решается. В нем есть нечто особенное».
Напомним, Макс Ферстаппен рассказал, как раньше его оскорблял отец.
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