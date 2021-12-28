«Он великолепный и противоречивый». Култхард сравнил Ферстаппена с легендами Формулы-1

Дэвид Култхард / фото - Getty Images

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард прокомментировал победу гонщика Red Bull Макса Ферстаппена в прошедшем сезоне «Королевских гонок», а также сравнил его с легендами Ф-1: Айртоном Сенной и Михаэлем Шумахером.

Нужно отдать должное Льюису – ему удалось выиграть потрясающее количество титулов очень чисто. Нельзя сказать, что у него было слишком много неоднозначных моментов. С учетом мощи Mercedes и Льюиса, Максу пришлось применить иной подход: если калитка хоть частично открыта, нужно идти на обгон. И Льюис был вынужден приоткрывать калитку – Максу залез ему в голову.

Макс всегда был победителем. Он никого не боится, этого нет в его сознании. Макс всегда идет на обгон, сомнений у него не возникает, и это больше всего меня впечатляет. Когда я гонялся, то взвешивал риски, а он просто решается. В нем есть нечто особенное».