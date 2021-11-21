«Они разбудили льва!» Вольфф – о победе Хэмилтона на Гран-при Катара

Тото Вольфф / фото - Getty Images

Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф подвел итоги Гран-при Катара, который стал крайне успешным для Льюиса Хэмилтона, а также поделился мнением о перспективах команды в оставшихся гонках сезона.

Но вот прокол колеса на болиде Валттери случился буквально на ровном месте. Мы постарались реконструировать события и не увидели ничего, что могло бы указывать на грядущий прокол…за исключением совсем слабой вибрации, из-за которой вы явно не будете возвращать машину в боксы. К сожалению для Валттери, именно он оказался первым из тех, кто получил проколы.

Льюис сейчас показывает свой максимум. В ту субботу в Интергалосе они разбудили льва!

Трасса в Саудовской Аравии должна неплохо нам подойти, там много длинных прямых. Мы подготовим для этой гонки особое оборудование и свой последний двигатель (который использовался в Бразилии). Надеюсь, что и Валттери будет в лидерах. И если все доберутся до финиша, то все будет решаться на Гран-при Абу-Даби».