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Отец Ферстаппена: «Когда-то Макс считал меня каким-то сумасшедшим»
Йос Ферстаппен также отметил прогресс сына в Формуле-1
Фото: f1news.ru
Йос Ферстаппен, отец действующего чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, рассказал о том, как воздействовал на сына в период его становления в качестве гонщика.
Слова Ферстаппена-старшего приводит GPFans:
«Я даже заходил за пит-уолл, когда Макс был в Формуле-3, чтобы побудить его ехать быстрее. Должен сказать, это работало. Тогда он просто считал меня каким-то сумасшедшим. К счастью, сейчас уже все по-другому. Его прогресс в Формуле-1 налицо. Теперь он такой пилот, соревноваться с которым крайне непросто».
Макс Ферстаппен рассказал, как его воспитывал отец Йос Ферстаппен.
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