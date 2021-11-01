Отец Ферстаппена не исключает, что Макс может провести всю карьеру в Red Bull

Макс Ферстаппен / Фото: Twitter Red Bull

Экс-пилот Формулы-1 Йос Ферстаппен не отрицает, что лидер Red Bull Макс Ферстаппен может провести всю оставшуюся карьеру в австрийском коллективе.



Мы начали путь в Red Bull, мы вполне успешны, и мы вполне можем остаться здесь до самого конца. Так что почему нет? Пока в распоряжении Макса будет способна побеждать машина – все будет отлично. У нас с командой полное взаимопонимание и нам все нравится.

При этом Льюис бы уже мог стать чемпионом в нынешнем сезоне, если бы не Макс. Давайте будем честны – Макс выжимает из своего болида абсолютный максимум. Вот, что делает его таким зрелищным гонщиком. И вот что хотят видеть болельщики.