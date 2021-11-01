Отец Ферстаппена не исключает, что Макс может провести всю карьеру в Red Bull
Экс-пилот Формулы-1 Йос Ферстаппен не отрицает, что лидер Red Bull Макс Ферстаппен может провести всю оставшуюся карьеру в австрийском коллективе.
Мы знаем, что у нас много общего. Red Bull хочет быть полностью независимой командой – и это самое замечательное. И они также знаю, насколько на самом деле хорош Макс. В Mercedes этого пока не знают – и это, вероятно, хорошо.
Мы начали путь в Red Bull, мы вполне успешны, и мы вполне можем остаться здесь до самого конца. Так что почему нет? Пока в распоряжении Макса будет способна побеждать машина – все будет отлично. У нас с командой полное взаимопонимание и нам все нравится.
При этом Льюис бы уже мог стать чемпионом в нынешнем сезоне, если бы не Макс. Давайте будем честны – Макс выжимает из своего болида абсолютный максимум. Вот, что делает его таким зрелищным гонщиком. И вот что хотят видеть болельщики.
Напомним, что нидерландец ведет ожесточенную борьбу за чемпионство с Льюисом Хэмилтоном, а босс Mercedes не исключает аварии в решающей гонке за титул.
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