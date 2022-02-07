Отец Ферстаппена: «После получения титула в глазах некоторых бельгийских СМИ Макс вдруг стал бельгийцем»

Макс Ферстаппен / фото - formula1.com

Йос Ферстаппен, отец гонщика Red Bull Макса Ферстаппена, рассказал о том, что в Бельгии стали писать о его сыне только после того, как тот добился успеха.

Стоит отметить, что Макс обладает двойным гражданством: голландским и бельгийским.

Йоса цитирует портал The Judge 13:

С одной стороны, это хороший комплимент для него. Он невероятно хорош как в машине, так и вне ее. После получения титула он хорошо справляется с этим, держит себя в руках и остается самим собой. Так что я понимаю, что многие люди гордятся им.

С другой стороны, думаю, это немного разочаровывает. Мы гоняемся уже много лет, но еще несколько месяцев назад о нем практически ничего не писали в Бельгии, а теперь они вдруг заявляют, что он – бельгиец. Я сам не вижу в этом ничего особенного.

У Макса есть оба гражданства, поскольку на момент его рождения мы с Софи были женаты. Но поскольку он участвует в гонках по голландской лицензии, он больше голландец, чем бельгиец. Так он сам себя ощущает.

Если бы Нидерланды играли с Бельгией, он был бы в оранжевой футболке. И если бы ему пришлось выбирать одну национальность, то он выбрал бы голландскую».