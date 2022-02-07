Отец Ферстаппена: «После получения титула в глазах некоторых бельгийских СМИ Макс вдруг стал бельгийцем»
Йос Ферстаппен, отец гонщика Red Bull Макса Ферстаппена, рассказал о том, что в Бельгии стали писать о его сыне только после того, как тот добился успеха.
Стоит отметить, что Макс обладает двойным гражданством: голландским и бельгийским.
Йоса цитирует портал The Judge 13:
«В глазах некоторых бельгийских СМИ Макс вдруг стал бельгийцем. Сейчас все хотят получить кусочек Макса.
С одной стороны, это хороший комплимент для него. Он невероятно хорош как в машине, так и вне ее. После получения титула он хорошо справляется с этим, держит себя в руках и остается самим собой. Так что я понимаю, что многие люди гордятся им.
С другой стороны, думаю, это немного разочаровывает. Мы гоняемся уже много лет, но еще несколько месяцев назад о нем практически ничего не писали в Бельгии, а теперь они вдруг заявляют, что он – бельгиец. Я сам не вижу в этом ничего особенного.
У Макса есть оба гражданства, поскольку на момент его рождения мы с Софи были женаты. Но поскольку он участвует в гонках по голландской лицензии, он больше голландец, чем бельгиец. Так он сам себя ощущает.
Если бы Нидерланды играли с Бельгией, он был бы в оранжевой футболке. И если бы ему пришлось выбирать одну национальность, то он выбрал бы голландскую».
Макс Ферстаппен заявил, что сменит свой привычный гоночный номер.
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