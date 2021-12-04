Отец Ферстаппена высказался о возможности перехода сына в Mercedes

Йос Ферстаппен не стал скрывать, что ранее контактировал с руководителем «серебряных стрел»

Фото: Fun Formula

Йос Ферстаппен, отец гонщика Red Bull Макса Ферстаппен, рассказал, возможен ли переход его сына в Mercedes. Слова Йоса Ферстаппена приводит De Limburger:

«Мы находимся в REd Bull и считаем это правильным местом. Когда-то у нас были разговоры с Тото Вольффом, я думал, что у нас с ним хорошие отношения, но позднее Тото показал свое истинное лицо. Вольфф не умеет проигрывать? Конечно, Mercedes лидировал несколько лет, но теперь эта команда впервые за долгое время попала в конкурентные условия, и мы видим совсем другого Тото Вольффа. Именно в таких ситуациях по-настоящему узнаешь людей».

Напомним, Ферстаппен может оформить свой первый чемпионский титул уже в эти выходные.

