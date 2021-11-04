Перес: «Хочу стать чемпионом вместе с Red Bull – и могу это сделать в следующем году»

Серхио Перес / фото - Planet F1

Пилот Red Bull Серхио Перес рассказал, что в следующем сезоне рассчитывает побороться за чемпионский титул, но в этом сезоне готов помогать одержать победу Максу Ферстаппену.

Мексиканца цитирует Planet F1:

Я хочу стать чемпионом Формулы-1. Это моя мечта и я хочу сделать это вместе с Red Bull. И мне кажется, что в следующем году я действительно могу это сделать. Вот зачем я здесь.

Но в первую очередь я всегда забочусь об интересах команды. Сейчас Макс сражается за чемпионский титул и мы все должны его поддержать. Мы также боремся за Кубок конструкторов и в достижении этой цели важно каждое заработанное очко».