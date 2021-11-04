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Перес: «Хочу стать чемпионом вместе с Red Bull – и могу это сделать в следующем году»

Чеко в следующем сезоне рассчитывает побороться за титул
Автоспорт Формула-1
10:50
Перес: «Хочу стать чемпионом вместе с Red Bull – и могу это сделать в следующем году»
Серхио Перес / фото - Planet F1

Пилот Red Bull Серхио Перес рассказал, что в следующем сезоне рассчитывает побороться за чемпионский титул, но в этом сезоне готов помогать одержать победу Максу Ферстаппену.

Мексиканца цитирует Planet F1:

«Я научился у Макса тому, как он действует, чтобы выжимать максимум из болида от начала и до конца. Мне кажется, что на сегодня он является единственным гонщиком Формулы-1, который это умеет.

Я хочу стать чемпионом Формулы-1. Это моя мечта и я хочу сделать это вместе с Red Bull. И мне кажется, что в следующем году я действительно могу это сделать. Вот зачем я здесь.

Но в первую очередь я всегда забочусь об интересах команды. Сейчас Макс сражается за чемпионский титул и мы все должны его поддержать. Мы также боремся за Кубок конструкторов и в достижении этой цели важно каждое заработанное очко».

Серхио Перес столкнулся с невероятными трудностями на Гран-при США, где заехал на подиум.

Рене Тер Велде
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