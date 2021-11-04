«Я действовал в режиме выживания». Перес провел Гран-при США без воды при адской жаре – и доехал до подиума
Перес: «Хочу стать чемпионом вместе с Red Bull – и могу это сделать в следующем году»
Чеко в следующем сезоне рассчитывает побороться за титул
Серхио Перес / фото - Planet F1
Пилот Red Bull Серхио Перес рассказал, что в следующем сезоне рассчитывает побороться за чемпионский титул, но в этом сезоне готов помогать одержать победу Максу Ферстаппену.
Мексиканца цитирует Planet F1:
«Я научился у Макса тому, как он действует, чтобы выжимать максимум из болида от начала и до конца. Мне кажется, что на сегодня он является единственным гонщиком Формулы-1, который это умеет.
Я хочу стать чемпионом Формулы-1. Это моя мечта и я хочу сделать это вместе с Red Bull. И мне кажется, что в следующем году я действительно могу это сделать. Вот зачем я здесь.
Но в первую очередь я всегда забочусь об интересах команды. Сейчас Макс сражается за чемпионский титул и мы все должны его поддержать. Мы также боремся за Кубок конструкторов и в достижении этой цели важно каждое заработанное очко».
Серхио Перес столкнулся с невероятными трудностями на Гран-при США, где заехал на подиум.
Комментарии 0