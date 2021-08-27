Перес: «Моя единственная цель – забраться на вершину с Red Bull»

Фото: пресс-служба Red Bull

Мексиканский пилот Формулы-1 Серхио Перес прокомментировал подписание нового контракта с Red Bull. Слова гонщика приводит пресс-служба «быков»:

Мы усердно работаем, чтобы добиваться результата. Приятно, что команда верит в меня с прицелом на будущее. Нам еще есть чего добиваться вместе, и в этом сезоне перед нами стоят большие задачи. Искренне надеюсь, что мы закончим сезон на высокой ноте и перенесем это на 2022-й».