Red Bull продлил контракт с Пересом
Перес: «Моя единственная цель – забраться на вершину с Red Bull»
Мексиканец рад продлению контракта с «быками»
Фото: пресс-служба Red Bull
Мексиканский пилот Формулы-1 Серхио Перес прокомментировал подписание нового контракта с Red Bull. Слова гонщика приводит пресс-служба «быков»:
«Очень рад остаться в такой отличной команде, как Red Bull, на пороге новой эры в Формуле-1. Это отличная возможность для меня. В следующем году все начинают с нуля – при новом регламенте, – и моя единственная цель – забраться на вершину с Red Bull. В новой команде на это всегда требуется время, но в этом сезоне все складывается хорошо. Мне очень понравилось быть частью семьи Red Bull.
Мы усердно работаем, чтобы добиваться результата. Приятно, что команда верит в меня с прицелом на будущее. Нам еще есть чего добиваться вместе, и в этом сезоне перед нами стоят большие задачи. Искренне надеюсь, что мы закончим сезон на высокой ноте и перенесем это на 2022-й».
В текущем сезоне Перес выиграл одну гонку. В личном зачете мексиканец занимает пятое место.
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